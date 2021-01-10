La borrasca Filomena paraliza el fútbol, con más de 70 partidos suspendidos

La Federación ha vuelto a actualizar los datos de todos los partidos que se han tenido que suspender como consecuencia del temporal. Sólo seis de momento afectan al fútbol profesional de Primera y Segunda. LaLiga no maneja que se alteren los encuentros de Primera previstos para este domingo
La Comisión de Seguimiento y Crisis de la RFEF ha dado a conocer los datos actualizados de los encuentros que se han tenido que suspender. Son más de setenta los encuentros en las distintas categorías de ámbito estatal que se han tenido que suspender en las ultimas 24 como consecuencia del impacto del temporal.
Sólo seis afectan a compromisos de Primera y Segunda división. De hecho la liga mantiene los compromisos previstos para este domingo en Primera división. Se trata del Levante- Eibar, Cadiz - Alavés y Valladolid- Valencia.
El Comité de Crisis de la RFEF está analizando uno por uno cada partido en competiciones de ámbito estatal, a raíz del temporal de nieve que está afectando a España y que, inevitablemente, se ha traducido en la suspensión de varios partidos de fútbol de diferentes categorías.
PARTIDOS SUSPENDIDOS
Estos son los encuentros suspendidos por el temporal, hasta el momento:
(Actualizado a las 11.00 del domingo 10 de enero de 2021)
Primera División
Atlético de Madrid - Athletic Club
Segunda División
AD Alcorcón - Albacete Balompié
Sporting de Gijón - CF Fuenlabrada
Segunda División B
UD Poblense - Internacional de Madrid
Expedientes de 10 de enero de 2021
SD Logroñés –Club Haro Deportivo
Tercera División
UD Villa de Santa Brígida –CF Unión Viera
CF Panadería Pulido San Mateo –UD San Fernando
UD Las Palmas “C”–UD Lanzarote
CD LaCuadra-Unión Puerto del Rosario –Arucas CF
Primera Iberdrola
RCD Espanyol - Sporting Huelva
Atlético de Madrid - Valencia CF
Reto Iberdrola
Real Sporting de Gijón – Madrid CF Femenino “B”
CD Femarguín SPAR Gran Canaria – Valencia Féminas CF “B”.
Club Atlético de Madrid “B” – CD Parquesol.
Primera Nacional Femenina
Victoria CD - Deportivo Abanca B
Zaragoza CF Femenino “B”–CD Ruidoms
Olímpico de Moratalaz –Nuestra Señora de Belén
Madrid CFF “C”–Atlético de Madrid “C”
EDF Logroño “B”–Fundación Osasuna “B”
UD Las Torres –CD Majoreras-Guayadeque
FC Puerto del Carmen –CFS Electroline LaGarita
CD Zamora Amigos del Duero –CD San Pío X
CD Samper–Rayo Vallecano de Madrid “B”
CD Getafe Femenino –UD Tres Cantos
Expedientes de 10 de enero de 2021
Real Betis Balompié“B”–CD Badajoz
División de Honor Juvenil
Cultural Leonesa - Real Valladolid B
Aravaca CF –Club Atlético de Madrid
Extremadura UD –CF Rayo Majadahonda
Real Zaragoza – Stadium Casablanca.
CD Ebro – Cerdanyola del Vallès.
Acodetti CF – CEF Puerto de LP.
AD Atlético Huracán – CD Juventud Marítima.
UD San Fernando – UD Las Palmas.
CD Badajoz - CD Los Yébenes San Bruno.
Expedientes de 10 de enero de 2021
Deportivo Alavés –CD Aurrera de Vitoria.
Fútbol sala
Varios: Segunda División, Segunda B y División de Honor Juvenil, Segunda Femenina y Copa de la Reina
Segunda División Femenina Sala
Expedientes de 10 de enero de 2021
Polideportivo CádizFS–Almaraz FS
Sporting Club La Garrovilla –Guadalcacín FS
Otros, División de Honor Juvenil de Fútbol Sala
Azulejos Moncayo Colo Colo –A.D. Lardero
A.D. Rioja Sala –Boca Hijar F.S. “A”
CD Tierno Galván–CD Tres Columnas
