Martes, 17 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 17 de Febrero de 2026 a las 18:26:47 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La borrasca Filomena paraliza el fútbol, con más de 70 partidos suspendidos

Ramón Fuentes Domingo, 10 de Enero de 2021

La Federación ha vuelto a actualizar los datos de todos los partidos que se han tenido que suspender como consecuencia del temporal. Sólo seis de momento afectan al fútbol profesional de Primera y Segunda. LaLiga no maneja que se alteren los encuentros de Primera previstos para este domingo

La Comisión de Seguimiento y Crisis de la RFEF ha dado a conocer los datos actualizados de los encuentros que se han tenido que suspender. Son más de setenta los encuentros en las distintas categorías de ámbito estatal que se han tenido que suspender en las ultimas 24 como consecuencia del impacto del temporal.

 

Sólo seis afectan a compromisos de Primera y Segunda división. De hecho la liga mantiene los compromisos previstos para este domingo en Primera división. Se trata del Levante- Eibar, Cadiz - Alavés y Valladolid- Valencia. 


El Comité de Crisis de la RFEF está analizando uno por uno cada partido en competiciones de ámbito estatal, a raíz del temporal de nieve que está afectando a España y que, inevitablemente, se ha traducido en la suspensión de varios partidos de fútbol de diferentes categorías.

 

PARTIDOS SUSPENDIDOS


Estos son los encuentros suspendidos por el temporal, hasta el momento:

(Actualizado a las 11.00 del domingo 10 de enero de 2021)

 

Primera División

 

Atlético de Madrid - Athletic Club

Elche CF - Getafe CF

 

Segunda División

 

AD Alcorcón - Albacete Balompié

CD Mirandés- Rayo Vallecano

CD Leganés - UD Almería

Sporting de Gijón - CF Fuenlabrada

 

Segunda División B

 

UD Poblense - Internacional de Madrid

Getafe B - Atletico Baleares

CP Villarobledo- AD Mérida

 

Expedientes de 10 de enero de 2021

 

CD Calahorra –CD Tudelano

UD Mutilvera –SD Tarazona

SD Logroñés –Club Haro Deportivo

 

Tercera División

 

UD Villa de Santa Brígida –CF Unión Viera

CF Panadería Pulido San Mateo –UD San Fernando

UD Las Palmas “C”–UD Lanzarote

CD LaCuadra-Unión Puerto del Rosario –Arucas CF

UD Gran Tarajal –UD Guía

 

Primera Iberdrola

 

Real Sociedad - Real Madrid

RCD Espanyol - Sporting Huelva

Madrid CFF - FC Barcelona

Atlético de Madrid - Valencia CF

Sevilla FC - Rayo Vallecano

 

Reto Iberdrola

 

SE AEM - Athletic Club

Real Sporting de Gijón – Madrid CF Femenino “B”

CD Femarguín SPAR Gran Canaria – Valencia Féminas CF “B”.

Club Atlético de Madrid “B” – CD Parquesol.

 

Primera Nacional Femenina

 

Victoria CD - Deportivo Abanca B

Atlético Aspe - Levante UD C

Zaragoza CF Femenino “B”–CD Ruidoms

CF Igualada –SD Huesca

Olímpico de León –Fuensalida

Olímpico de Moratalaz –Nuestra Señora de Belén

Madrid CFF “C”–Atlético de Madrid “C”

UDLogroñés –CD Pradejón

EDF Logroño “B”–Fundación Osasuna “B”

Mulier FCN –At.Revellín

Balears FC –Vic Riu Primer

CF Unión Viera –CD Achamán

UD Las Torres –CD Majoreras-Guayadeque

FC Puerto del Carmen –CFS Electroline LaGarita

CD Zamora Amigos del Duero –CD San Pío X

CD Samper–Rayo Vallecano de Madrid “B”  

CD Getafe Femenino –UD Tres Cantos

CD Castejón– CD Itaroa Huarte

 

Expedientes de 10 de enero de 2021

 

AD Mérida –Málaga CF “B”

Real Betis Balompié“B”–CD Badajoz

 

División de Honor Juvenil

 

Burgos CF – UD Santa Marta

AD Alcorcón – CA Pinto

AD San Juan – UD Logroñés

Cultural Leonesa - Real Valladolid B

Aravaca CF –Club Atlético de Madrid

Extremadura UD –CF Rayo Majadahonda

Real Zaragoza – Stadium Casablanca.

CD Ebro – Cerdanyola del Vallès. 

SD Huesca – Lleida Esportiu. 

CD Numancia – CD Tudelano.

CD Maspalomas – RC Victoria. 

Arucas CF – CF Unión Viera. 

Acodetti CF – CEF Puerto de LP. 

AD Atlético Huracán – CD Juventud Marítima.

UD San Fernando – UD Las Palmas.

CD Badajoz - CD Los Yébenes San Bruno.

Valvanera CD – UD Mutilvera. 

SD Oyonesa – At. Osasuna.

 

Expedientes de 10 de enero de 2021

 

UDC Txantrea KKE –CD Pamplona

Deportivo Alavés –CD Aurrera de Vitoria.

 

Fútbol sala

 

Varios: Segunda División, Segunda B y División de Honor Juvenil, Segunda Femenina y Copa de la Reina

 

Segunda División Femenina Sala

 

Expedientes de 10 de enero de 2021

 

Polideportivo CádizFS–Almaraz FS

Sporting Club La Garrovilla –Guadalcacín FS

 

Otros, División de Honor Juvenil de Fútbol Sala

 

Azulejos Moncayo Colo Colo –A.D. Lardero 

A.D. Rioja Sala –Boca Hijar F.S. “A”

CD Tierno Galván–CD Tres Columnas

 

Quizá te pueda interesar...

Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder