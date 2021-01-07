Miércoles, 11 de Febrero de 2026

Benzema se sentará en el banquillo en el juicio por el chantaje a Valbuena

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Jueves, 07 de Enero de 2021

Benzema está imputado desde finales de 2015 en un polémico caso que también afecta al exfutbolista Djbril Cissé. "La decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto", señaló por su parte a Efe el abogado del jugador, Sylvain Cormier, para quien "Benzema no tiene nada que reprocharse en este sumario".

El futbolista francés Karim Benzema (Real Madrid) será juzgado por complicidad en el caso del chantaje con un vídeo de contenido sexual al también jugador Mathieu Valbuena, anunció este jueves la fiscalía del Tribunal de Versalles.

 

