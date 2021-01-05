Lunes, 16 de Febrero de 2026

Lopetegui, crítico con el protocolo de la RFEF en la Copa

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Martes, 05 de Enero de 2021

"Los equipos que juegan en esta situación afrontan el partido de forma diferente. Eso es muy bonito, pero para nosotros no tanto, ya que juegas en diferentes condiciones"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, ha criticado el protocolo de la RFEF en la Copa, tras el partido de dieciseisavos de final en el que superó al Linares (0-2).

 

El técnico llamó la atención sobre la diferencia entre los protocolos de LaLiga y el torneo copero, lamentando que no puedan juntarse "a desayunar" pero que luego les obliguen a estar "en un vestuario de 30 metros cuadrados con 50 personas".

 

El entrenador, que en agostó ganó la Europa League con el equipo sevillista, dijo: "En esta situación de emergencia sanitaria, donde tienes que desayunar a 200 metros de otras personas, de pronto te encuentras en un vestuario de 30 metros con 50 personas. La verdad es que no tiene mucho sentido", aseguró Lopetegui.

 

Por otra parte, el técnico vasco felicitó a sus jugadores por solventar un partido "con muchísimas dificultades". "El campo estaba realmente mal, muy blando, y ahí las distancias son muy cortas en el contexto para superar a un rival que sí está adaptado a él", manifestó.

 

