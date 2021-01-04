El once ideal de L'Équipe no incluye a Messi y sí a Ramos

El once ideal en 2020 de L'Équipe incluye a un solo jugador de la liga española, el defensa madridista Sergio Ramos, y está dominado, con cinco miembros actuales o pasados de su plantilla, por el Bayern de Múnich, ganador de un buen ramillete de títulos empezando por la Liga de Campeones.

Los cinco elegidos del club muniqués en el plantel presentado este lunes por el periódico deportivo francés son el polaco Robert Lewandowski, el español Thiago Alcántara (ahora en el Liverpool), el canadiense Alphonso Davies y los alemanes Joshua Kimmich y Manuel Neuer.

Junto a Lewandowski, los otros delanteros elegidos son el portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus de Turín, el brasileño Neymar, del París Saint Germain (PSG), y el belga Kevin de Bruyne, del Manchester City. Junto a Ramos y Davies, la defensa ideal la completan dos miembros del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk y el inglés Alexander Arnold.

De Sergio Ramos, L'Équipe destaca los 10 tantos que marcó en la liga española el pasado año: "es el mejor goleador entre los defensores de los cinco grandes campeonatos". También señala que es "tan importante defensivamente como eficaz ofensivamente, en particular en el ejercicio del penalti"; y que se ha convertido en el jugador europeo que más veces ha vestido la camiseta de su selección (178).

Sobre Thiago Alcántara, los elogios se centran en el hecho de que es uno de los futbolistas de los grandes campeonatos europeos por los que más pasa el balón (119 toques de media en 90 minutos), ya que solo le supera en eso el italiano Marco Verrati, del PSG.

En cuanto a Neymar, hace notar que en la Liga de Campeones provocó que se pitaran a sus contrincantes 52 faltas, 31 más que cualquier otro jugador. "Pese a las fiestas y las polémicas -subraya el diario deportivo-, el brasileño sigue siendo antes que nada un formidable futbolista. Cuando evoluciona a su mejor nivel es casi imparable. Lo ha conseguido todo a nivel nacional con el PSG al que llevó a su primera final en Liga de Campeones".