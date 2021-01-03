Lunes, 16 de Febrero de 2026

La FIFA confirma la cautelar a Trippier, que podrá jugar con el Atlético

EFE / IUSPORT Domingo, 03 de Enero de 2021

La FIFA concedió y comunicó este sábado al Atlético de Madrid la adopción de las citadas medidas cautelares.

Tal y como explícanos ayer, la FIFA confirmó que la aplicación de la extensión a nivel mundial de la sanción de diez semanas a Kieran Trippier, impuesta por la Federación Inglesa, está de momento en suspenso mientras dure el proceso de apelación del Atlético de Madrid ante la Comisión de Apelació

