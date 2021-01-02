Martes, 10 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 10 de Febrero de 2026 a las 14:43:41 horas

El Tottenham reprueba a Reguilón y Lo Celso por romper el protocolo

EFE / IUSPORT Sábado, 02 de Enero de 2021

Los tres futbolistas fueron fotografiados en una fiesta celebrada durante el periodo navideño, en la que también estaba Manuel Lanzini, del West Ham United.

El club londinense Tottenham Hotspur condenó "rotundamente" este sábado la conducta de los argentinos Erik Lamela y Giovani Lo Celso y del español Sergio Reguilón por haber infringido las restricciones en vigor en este país para frenar la pandemia.

Los tres futbolistas fueron fotografiados en una fiesta celebrada durant

