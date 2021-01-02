Martes, 10 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 10 de Febrero de 2026 a las 14:25:58 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El papa dice que Maradona era un poeta en el campo pero un hombre frágil

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Sábado, 02 de Enero de 2021

En la entrevista, en la que el papa habla de los valores del deporte como la inclusión, la tolerancia o el compañerismo para hacer un mundo mejor, también se refiere al dopaje para señalar que "no es solo una estafa" sino "un atajo que anula la dignidad".

 

El papa Francisco ha afirmado, en una entrevista que publica hoy el diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', que Maradona fue "un poeta en el campo" pero también un "hombre muy frágil".

 

El diario italiano explica que la entrevista fue realizada a principios de diciembre

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder