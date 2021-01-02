El papa dice que Maradona era un poeta en el campo pero un hombre frágil

En la entrevista, en la que el papa habla de los valores del deporte como la inclusión, la tolerancia o el compañerismo para hacer un mundo mejor, también se refiere al dopaje para señalar que "no es solo una estafa" sino "un atajo que anula la dignidad".
El papa Francisco ha afirmado, en una entrevista que publica hoy el diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', que Maradona fue "un poeta en el campo" pero también un "hombre muy frágil".
El diario italiano explica que la entrevista fue realizada a principios de diciembre
