Bajo la etiqueta #GraciasNegrito, Uruguay se vuelca con Cavani

Bajo la etiqueta #GraciasNegrito, que en este momento es tendencia Twitter, Uruguay se volcó este viernes con Edinson Cavani luego de la sanción impuesta al delantero por la federación inglesa de fútbol (FA) tras un comentario en las redes sociales que ha considerado racista.

Mundialista en tres ocasiones con la Celeste, campeón de América y segundo goleador histórico de la selección, el futbolista es uno de los máximos ídolos de los fanáticos futboleros del país sudamericano.





Por esto, la gente no dudó en mostrar su enojo luego de que Cavani fuera sancionado un mes después de que, tras una remontada ante el Southampton, el delantero respondiera al mensaje de un seguidor con la frase en español "gracias negrito".



Fernando Cáceres, presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte, escribió en Twitter: La sanción a Cavani por supuestas expresiones racistas, en realidad esconde la peor versión del racismo supremacista de quién se atribuye superioridad moral para juzgar y condenar al otro presumiendo que sus valores son únicos, verdaderos e inmutables. Y que debemos aceptarlo...".





También publicó una fotografía de los jugadores Isabelino Gradín, Obdulio Varela y Eusebio, apodados 'La Maravilla Negra', 'El Negro Jefe' y 'La Perla Negra', respectivamente, y agregó: #GraciasNegritos.





Por su parte, el club Plaza Colonia, de la Primera División uruguaya, escribió: "Ellos invadieron y usurparon tierras que aun poseen, persiguieron y ejecutaron gente por pensar diferente, esclavizaron, prohibieron derechos, fueron adalides de la intolerancia religiosa. Hoy son jueces de la moral, sin tener en cuenta el contexto ni lo cultural. Nosotros, Cavani (sic)".





En tanto, algunos políticos también expresaron su malestar en Twitter, mientras que los principales periódicos deportivos le dedicaron sus portadas al tema.





La Academia Nacional de Letras del Uruguay, por otra parte, mostró "su más enérgico rechazo" a la sanción impuesta FA. En un comunicado difundido en su página web, asegura que dicha pena "advierte sobre la pobreza de conocimientos culturales y lingüísticos que esa Federación pone de manifiesto al fundamentar tan cuestionable resolución".





Según explica la Academia, en Uruguay "se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a" y la persona a la que se trata con estos vocativos "no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos".





Agrega, además, que "el uso que hizo Cavani de la voz negrito" tiene este tipo de "tenor cariñoso".





Cavani fue sancionado este jueves con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por su comentario en las redes. La FA indicó en un comunicado que el jugador, que ha admitido las acusaciones, deberá asistir asimismo a sesiones de "educación presencial". El organismo considera que su comentario en Instagram fue "insultante, abusivo e impropio", y ve un "agravante" que el futbolista hiciera referencia al "color, la raza o el origen étnico" de otra persona.