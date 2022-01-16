El derbi sevillano se reanudará este domingo a las 16:00 a puerta cerrada

El derbi sevillano suspendido ayer sábado por el acto vandálico sobre Jordán se reanudará a puerta cerrada este domingo por la tarde de forma que concluya antes de que comience la final de la Supercopa.

El Juez de Competición, Rafael Alonso Martínez, ha decidido esta noche que el tiempo de juego que resta al partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Betis y Sevilla, se dispute hoy domingo desde las 16.00 horas a puerta cerrada en el Benito Villamarín.

En la resolución, a la que ha tenido acceso IUSPORT, se expone que el principio pro competitione que ha de inspirar el ejercicio de las facultades atribuidas a los órganos competicionales demanda asegurar el normal desarrollo de las competiciones, lo que se traduce en la necesaria reanudación del encuentro.

En cuanto a la fecha y hora de reanudación del encuentro, mientras que el club local, lamentando el hecho producido, propuso que el encuentro se reanude el domingo 16 de enero de 2022 por razones de la logística de organización del evento, el club visitante, por su parte, solicitó que, en caso de reanudación, ésta no tenga lugar antes del miércoles 19 de enero de 2022 dado que el futbolista Joan Jordán, que recibió el impacto de la barra, si bien se encuentra estable tras haber sido examinado en el hospital, ha recibido recomendación médica de periodo de observación de 24 horas, por lo que el equipo visitante no podría contar con su concurso en la reanudación, considerándose por el juez perjudicado por ello.



Una vez analizado el calendario de las competiciones y las circunstancias concurrentes, el juez considera preciso que la reanudación del encuentro tenga lugar a la mayor brevedad posible, siendo la fecha y hora más convenientes a dicho efecto que la reanudación se produzca el domingo 16 de enero de 2022 a las 16:00 horas, teniendo en cuenta la posterior celebración

de la final de la Supercopa de España esa misma tarde, y ello aún cuando ello pueda implicar que el futbolista que sufrió el impacto no pueda tomar parte en la reanudación y deba ser sustituido por un compañero de equipo.

Reglas sobre alineación de jugadores

En cuanto a la alineación de futbolistas en la reanudación, el juez de competición ha recordado que regirá lo previsto en el artículo 242.1 del Reglamento General de la RFEF:



“En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en nueva fecha, sólo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro interrumpido.

Deberán concurrir, además, los requisitos que prevé el artículo 224.1, apartados d) del presente ordenamiento.”

Lugar de celebración



En cuanto al lugar de celebración de la reanudación, el juez considera que la inmediatez de la fecha hace conveniente que el encuentro se reanude en el mismo campo Benito Villamarín para facilitar la organización, si bien para asegurar la conclusión del encuentro sin nuevos incidentes, teniendo en cuenta la gravedad del hecho producido, resulta ajustado determinar la celebración de la reanudación a puerta cerrada sin acceso de público.

El incidente vandálico

El partido fue suspendido ayer por el árbitro después de que a los 39 minutos del primer tiempo el sevillista Joan Jordán recibiera en su cabeza el impacto de una barra, al parecer de plástico, justo tras empatar a uno el equipo local, informaron ambos clubes y la Real Federación Española de Fútbol.





El incidente ocurrió nada más empatar a uno para el Betis el francés Nabil Fekir, a falta de 6 minutos para el descanso y en la celebración del gol por la hinchada local, cuando un palo lanzado desde la grada de Gol Sur del Benito Villamarín impactó en la cabeza de Jordán, quien se quedó sentado en el césped, algo aturdido.