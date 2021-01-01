Se desvela el verdadero motivo de la suspensión de la fiesta de Neymar

Ya se conoce el detonante de la suspensión de la fiesta de fin de año que había programado Neymar en una mansión en el litoral de Río de Janeiro. Neymar desistió de la fiesta tras un requerimiento de la Fiscalía
Este viernes se ha conocido que tras las numerosas críticas, Neymar recibió una notificación de la Justicia para que ofreciese explicaciones sobre la organización de una fiesta que podría facilitar la propagación de la covid.
En su respuesta a la notificación que recibió del Ministerio Público, el
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.