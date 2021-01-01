Miércoles, 04 de Febrero de 2026

Actualizada Miércoles, 04 de Febrero de 2026 a las 16:11:13 horas

Se desvela el verdadero motivo de la suspensión de la fiesta de Neymar

Redacción Iusport Redacción Iusport Viernes, 01 de Enero de 2021

Ya se conoce el detonante de la suspensión de la fiesta de fin de año que había programado Neymar en una mansión en el litoral de Río de Janeiro. Neymar desistió de la fiesta tras un requerimiento de la Fiscalía

Este viernes se ha conocido que tras las numerosas críticas, Neymar recibió una notificación de la Justicia para que ofreciese explicaciones sobre la organización de una fiesta que podría facilitar la propagación de la covid.

En su respuesta a la notificación que recibió del Ministerio Público, el

