Eusebio, en coma inducido tras ser operado de urgencia

El exjugador y entrenador de fútbol Eusebio Sacristán está en coma inducido tras ser intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital Clínico de Valladolid para mejorar la presión intracraneal que ha provocado un coagulo en la cabeza, como consecuencia de una caída y un traumatismo craneoencefálico, según fuentes sanitarias.



Eusebio permanecerá ingresado a la espera de su evolución, tal y como ha informado la Fundación que lleva su nombre en un comunicado y, por deseo expreso de la familia del exjugador y técnico de fútbol, será dicha entidad la que facilite las novedades sobre su estado de salud.



Puesto que las complicaciones agudas en este tipo de traumatismos derivan del aumento de la presión craneal, se ha llevado a cabo la intervención para que descienda esa presión y deberá permanecer intubado y en coma inducido hasta comprobar su evolución en las próximas horas.



La familia de Eusebio Sacristán ha querido transmitir "un sincero agradecimiento" a todas las personas, medios de comunicación y compañeros del mundo del deporte que se están interesando por su estado de salud.



Eusebio Sacristán Mena se formó en la cantera del Real Valladolid para debutar en el primer equipo con 19 años y, tras cuatro años, fichó por el Atlético de Madrid, donde estuvo una temporada, para pasar las siete siguientes campañas en el Barcelona de Johan Cruyff.



Tras fichar por el Celta de Vigo en la temporada 1995/96 y jugar allí dos años, regresó al Real Valladolid, donde se despidió como jugador en 2002, con 543 partidos acumulados, que le convirtieron en el tercer jugador que más partidos oficiales ha disputado en la historia de la Liga, tan solo por detrás de Zubizarreta y de Raúl González.



Como técnico, Eusebio ha entrenado al Celta de Vigo, al filial del Barcelona, a la Real Sociedad y al Girona, del que se fue en 2019, sin que haya vuelto a ocupar un banquillo desde entonces, por lo que se ha volcado durante este tiempo en la Fundación que lleva su nombre y ahora reside en Valladolid.