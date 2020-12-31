Miércoles, 04 de Febrero de 2026

Actualizada Miércoles, 04 de Febrero de 2026 a las 16:11:13 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Cavani, 3 partidos por llamar "negrito" a un seguidor en las redes sociales

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Jueves, 31 de Diciembre de 2020
F: Manchester UnitedF: Manchester United

El Manchester United ha salido en defensa del jugador, a quien no achaca ninguna actitud racista

El delantero uruguayo del Manchester United Edison Cavani fue sancionado este jueves con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por un comentario en las redes sociales que ha considerado racista.

La federación inglesa de fútbol (FA) indicó en un comunicado que el jugador, que ha admitido las acusac

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder