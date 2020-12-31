Jordi Cruyff desmiente a Víctor Font: "Estoy al margen del proceso electoral"

Jordi Cruyff, actual técnico del Shenzhen FC de la Superliga china, ha desmentido al precandidato Víctor Font, que este miércoles lo presentó como uno de los hombres fuertes de su candidatura.

Según Font, Xavi Hernández y Jordi Cruyff estarían al frente del área deportiva de fútbol del Barcelona si él gana las elecciones del próximo 24 de enero, el primero como director general y el segundo como director deportivo, según anunció este miércoles el aspirante.



Pues bien, poco antes de las ocho de la tarde de este miércoles, Jordi Cruyff lanzó un mensaje en sus redes sociales en las que sin citarlo expresamente desmiente las declaraciones de Font:

“Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça”.

De esta forma, Jordi Cruyff hacía lo mismo hizo hace escasos días Xavi Hernández, cuando también desmintió que se hibiese unido a ninguna candidatura. Xavi dejó claro que no va a participar en la contienda electoral defendiendo a ningún candidato.

El hijo de Johan Cruyff trabaja desde este verano como entrenador del Shenzhen FC chino, club con el que firmó por dos temporadas.