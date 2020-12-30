Garbajosa, ambicioso tras sacar a la FEB del plan de viabilidad

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha aprovechado este 30 de diciembre para hacer balance del año 2020.

Tal y como informa Mundo Deportivo, el presidente, ha repasado los retos que el organismo afrontará durante los próximos doce meses. El exjugador ha afirmado que su gran objetivo es hacer del organismo "la mejor Federación de Baloncesto del mundo".

Garbajosa destaca que "tenemos la Selección más potente del mundo en baloncesto masculino y una de las más potentes en el femenino. Por eso tenemos la obligación de ser una de las Federaciones más potentes del mundo. Nos han dado un ejemplo que podemos seguir y lo vamos a hacer”.

Según Mundo Deportivo, Garbajosa destaca “la responsabilidad que supone recibir la confianza de la gente” como la gasolina para trabajar durante su segundo mandato al frente de la organización. “Haber recibido el apoyo del 92% de la gente, representantes de distintos estamentos, es muy importante. Por eso hay que estar a la altura de lo que se espera de ti, del equipo que tengo la suerte de liderar. Sin ellos no podría hacer nada de lo que nos planteamos para los próximos años”.

Pero el exjugador también quiere promover el diálogo y la búsqueda de acuerdos: “Tengo una filosofía clara: para que crezcamos es necesario que lo haga el baloncesto en el mundo y el deporte en España. La predisposición para llegar a acuerdos, para dialogar y para tender puentes y no dinamitarlos, es nuestra imagen de marca”.