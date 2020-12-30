Laporta: "Messi escuchará la propuesta del nuevo presidente"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha explicado este miércoles que de la última entrevista televisiva de Leo Messi se queda "con que el jugador esperará una propuesta del nuevo presidente" durante la presentación de su área social en la sede electoral de la Fábrica Moritz de Barcelona.



"En ningún momento Messi dijo que tuviese la intención de marcharse y abrió la puerta a que un nuevo presidente le pudiese presentar una propuesta deportiva potente que le motivara", añadió Laporta en este sentido sobre la entrevista de Jordi Évole al futbolista argentino.



Por otro lado, Laporta consideró que "muchas veces seis años de mandato se hacen muy largos; dos mandatos de cinco años cada uno como máximo creo que es la duración correcta". Para que fuese así "tan solo sería necesaria una reforma de los Estatutos", añadió.



"Volveremos a abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda hacerse socia del Barça siempre que haga el trámite de forma presencial en las oficinas del club o mediante una firma digital", explicó Miquel Camps, perteneciente a la precandidatura de Laporta.



Además, dijo que "en la Asamblea de Compromisarios habrá dos suplentes por cada miembro asistente para que sean más participativas" y que se harán "referéndums telemáticos para escoger decisiones de gran importancia institucional, como el modelo de la camiseta del Barça".



Y Maria Elena Fort, que ya fue directiva del Barça entre 2008 y 2010 y forma parte de la candidatura de Laporta, informó también sobre el ámbito social que "se buscarán fórmulas para incluir un mensaje solidario en la camiseta. El Barça es UNICEF y mucho más".



Fort opinó que "estas elecciones no deben ser una carrera para ver cuál es la candidatura que lleva más o menos mujeres directivas".



En este sentido, añadió que se debe "trabajar para que la mujer esté presente de forma natural en el mundo del fútbol, no solo en la junta directiva".



Otro exdirectivo de Laporta que también lo acompaña esta vez es Josep-Ignaci Macià, quien explicó que propondrán "la creación de una asamblea de socios y socias peñistas para debatir sobre temas que se trasladarán a la Asamblea de Compromisarios y a la junta directiva".