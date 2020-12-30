Simeone "dolido": La sanción a Trippier afecta al Atlético pero no a la selección inglesa

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes que a su equipo le "duele" la sanción de diez semanas sin jugar a Kieran Trippier, impuesta por la Federación Inglesa (FA), remarcó que se sienten "perjudicados" y señaló que espera que "pueda revisarse" por el "beneficio que se da a uno y se le quita a otro", en referencia a la FA y al club rojiblanco, respectivamente.

"Después de jugar con la Real Sociedad han sido ocho días pero parece que pasó un mes. Son las circunstancias que hay que ir viviendo. Nos encontramos con lo de Trippier, que creo injusto desde mi visión. Ojalá se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético de Madrid cuando no tiene absolutamente nada que ver en esta situación y esperar que se pueda revisar y valorar", expuso.

"Evidentemente, el beneficio no encuentra en ningún lugar bien posicionado al Atlético de Madrid y sí a la Federación Inglesa. Ojalá se pueda revisar y que, con criterio, se entienda el beneficio que se le da a uno se le quita a otro, cuando éste no tiene nada que ver", abundó el técnico, en referencia a que Trippier se perderá 14 partidos con el equipo rojiblanco, pero ninguno con su selección.

A la vez se suma la rescisión de contrato de Diego Costa. "En el fútbol siempre decimos que en las 24 horas no se puede dormir, porque siempre hay alguien despierto y obviamente que está pensando. Entonces, en esta circunstancia que nos ha tocado llevar adelante tanto en la situación de Diego, para lo que buscaba en relación a que el club no salga perjudicado, como, sobre todo lo más importante, que el grupo de compañeros estén enfocados en el partido de mañana, ese camino lo tenemos claro en todos los sentidos", dijo.

"Después, lo de Trippier nos duele, porque nos sentimos perjudicados, porque no tenemos ninguna situación que nos haga partícipes de esto. Y a pensar en el juego, que es lo que nos ocupa", dirigió su mirada Simeone, que contará con Sime Vrsaljko en el lateral derecho para suplir la baja del internacional inglés.