La junta del Tenerife aprueba las cuentas y ratifica a Milagros Luis como vicepresidenta

La junta de accionistas del CD Tenerife ha aprobado este martes las cuentas de la temporada 2019/2020, en la que la deuda de la entidad aumentó de 11,57 a 14,45 millones de euros, principalmente como consecuencia de la situación sanitaria.



La junta de la entidad se ha celebrado de manera telemática en segunda convocatoria y han respaldado la gestión del consejo de administración dos de los ocho accionistas presentes, que aglutinaron el 96,26 % de los votos de la junta.



La junta de accionistas también ha ratificado el nombramiento de Milagros Luis Brito como consejera y vicepresidenta segunda de la entidad, con el voto en contra de cinco de los ocho accionistas presentes.



El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha defendido el nombramiento de Milagros Luis Brito, emplazando a los socios a una contestación que recibirán por escrito en los próximos días.



El accionista Javier Pérez Roger ha asegurado que las cuentas pueden ser “impugnables” por ser contrarias, en su opinión, a la ley de sociedades y capital y por contener “otra serie de errores”, como “incongruencias entre la memoria y el balance”.



Por su parte, José Luis Hernández, representante del colectivo de pequeños accionistas, solicitó la información y la documentación sobre el acuerdo del club con la emisora de radio propiedad del presidente para la emisión del programa oficial del club.



El accionista Adrián Romero preguntó por los fondos que recibe el CD Tenerife de su Fundación, así como el porcentaje de la subvención del Gobierno de Canarias que terminó en las arcas del club, para corroborar si “supone un desvío de dinero público”.



Según consta en las cuentas anuales aprobadas por la junta, la deuda del club pasó de los 11,57 millones con los que se terminó la campaña 2018/2019 a 14,45 millones de euros, a la finalización del curso 2019/2020.



El CD Tenerife ha explicado que este aumento de la deuda se debe, en primer lugar, a las inversiones realizadas en las obras de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.



Además, “la política de prudencia adoptada” por motivo de la crisis sanitaria “aconsejó” firmar un préstamo ICO, mientras que se realizó un aplazamiento de las primas a los jugadores a la temporada 2020/2021.



El 56 % de la deuda del club es a corto plazo (8,13 millones), mientras que el endeudamiento a largo plazo es del 44 % (6,31 millones).



Durante la temporada 2019/2020, y en comparación con el curso anterior, los ingresos por venta de entradas y abonos del CD Tenerife se redujeron en un 24 por ciento, en buena medida como consecuencia de la prohibición de público en los partidos que se disputan en el Heliodoro Rodríguez López.



El club ingresó por este concepto 1,68 millones de euros en la campaña 2018/2019, mientras que esta cantidad se redujo a 1,39 millones en el curso afectado por la crisis sanitaria.



Dentro de las operaciones posteriores a la fecha del cierre de las cuentas anuales, el CD Tenerife recibió 5 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato de Luis Milla y se ha reconocido un ingreso de 600.000 euros por el traspaso de Filip Malbasic al Cádiz CF.



Para la temporada 2020/2021, el CD Tenerife espera “un descenso moderado en la cifra de negocios”, debido a la prohibición de que acuda público al Heliodoro Rodríguez López.