Emery denuncia que el Villarreal "ha sido perjudicado" por el arbitraje

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, cree que su equipo ha "sido perjudicado" este martes en la derrota (2-0) sufrida en el campo del Sevilla y considera que se deben "depurar las mejoras" en los criterios para señalar penalti, algo que "tienen que hacer los que mandan".



Emery indicó en rueda de prensa que no puede "entrar en las decisiones los colegiados, pero que de un disparo lejano se saque un penalti...", se quejó. "No es cuestión de tirar a las manos para que te piten un penalti. El VAR necesita mejoras", aseveró, ya que, en su opinión, la jugada del 1-0 a favor del Sevilla es "una acción que ha condicionado el partido".



El técnico guipuzcoano manifestó que, "más allá del resultado, esta derrota tiene que servir para crecer" porque con encuentros así "los jóvenes ganan en experiencia, pero tienen que seguir dando pasos", si bien también recordó que tiene bajas y que cuando recupere "efectivos, el Villarreal será más constante en la faceta física".



Tras el segundo gol local, Emery opinó que su equipo pudo "entrar en el partido en unos últimos quince minutos locos, pero Bono ha hecho tres buenas paradas", aunque "es verdad que ellos también han podido hacer el tercero".



Para el preparador del cuadro amarillo, "los puntos de los empates se hacen buenos con un triunfo" y se convierten en "malos tras una derrota como la de hoy ante el Sevilla", que llega después de "un empate en casa, pero hay que pensar que el sábado llega una nueva oportunidad para sacar los tres puntos".



Unai Emery insistió en que su plantel necesita refuerzos, porque cuenta con lesionados graves en un club que "siempre ha buscado soluciones a los contratiempos", y ahora "hace falta un mediocentro". Admitió que "no es fácil" y que "si se hace lo de (Étienne) Capoue -centrocampista francés del Watford inglés-, será bienvenido", pues "entra dentro de los parámetros" que busca el Villarreal.