El "puto escándalo" del penalti le cuesta al exdirectivo del Barça Vilajoana 1.800 euros

El Comité de Competición acordó este lunes sancionar al exdirectivo del Barcelona, y hoy precandidato a la presidencia, Xavier Vilajoana con 1.803 euros de multa de acuerdo al artículo 100 bis del Código disciplinario (declaraciones sobre colectivo arbitral).

Como es sabido, el videoarbitraje, protagonista en el gol de penalti de Sergio Ramos, eclipsó el primer clásico como entrenador de Ronald Koeman (1-3), valiente en la alineación pero más discreto en la introducción de los cambios, que encadenó su tercer partido liguero sin ganar.

El Comité de Competición abrió en su día expediente al entonces directivo barcelonista Xavier Vilajoana, quien calificó en un tuit de "puto escándalo" el penalti señalado en el último Clásico, en una acción de Lenglet sobre Sergio Ramos, que supuso el 1-2, y mandó a "cagar" al árbitro del partido.

"Esto es un puto escándalo!!! Munuera (el árbitro) te puedes ir a cagar...", publicó Vilajoana, en catalán, sobre la jugada que supuso el penalti que le dio ventaja en el marcador al Real Madrid.

Dice el Comité:

"Entiende el Sr. Instructor, y este Comité de Competición hace suyo, que las declaraciones cuestionan claramente la honradez e imparcialidad del colegiado del encuentro, al adjetivar como escandalosa la decisión arbitral -adjetivación que repite en dos tweets- y al realizar la desaprobación de la actuación arbitral con un lenguaje indudablemente ofensivo y malsonante (“te puedes ir a cagar”), tal y como reconoce implícitamente el propio expedientado cuando pide disculpas".



"Las manifestaciones que hace el directivo del FC BARCELONA contra el colegiado son afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad y honorabilidad del árbitro del encuentro, pues califica su actuación como escandalosa, hasta en dos ocasiones, además de emplear un lenguaje ofensivo, humillante, malsonante. Esas declaraciones exceden el legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, del que también son titulares los jugadores, entrenadores o directivos".

Posteriormente el mismo directivo se disculpó por el contenido del mismo: "Reconozco que en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido. Pese a todo, sigue siendo escandaloso: Lenglet 'agarra' de la camiseta instintivamente cuando recibe el empujón y en ningún caso provoca penalti. Quien ha jugado al fútbol lo sabe".

"Respecto a la graduación de la sanción, alega el expedientado que procede aplicar dos circunstancias atenuantes, como son el arrepentimiento espontáneo y que nunca antes había sido sancionado.



Es verdad que menos de una hora después de difundir el primer mensaje, el expedientado mandó uno segundo pidiendo disculpas por las palabras utilizadas. Pero dicho eso, el segundo mensaje reiteraba la calificación de la actuación arbitral como escandalosa, de forma que se reiteraba en su contenido, aunque pidiendo disculpas en cuanto a las formas.



Por otro lado, si bien es verdad que nunca antes había sido sancionado, también lo es que este tipo de manifestaciones deben evitarse, especialmente, por aquellos que ocupando funciones directivas deben guardar un especial celo de templanza y modales.



Teniendo en cuanta todo lo anterior, se estima que procede imponer la sanción en grado medio, esto es, 1.803,03 euros".