Competición deja sin sanción a Koeman por sus declaraciones

El Comité de Competición ha acordado sobreseer el expediente abierto al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, tras el clásico Barcelona-Real Madrid del 24 de octubre en el Camp Nou, al no ver indicios de comisión de infracción disciplinaria.

Este expediente se abrió el pasado 4 de noviembre tras declaraciones de Koeman sobre la actuación arbitral a instancias de Integridad. Ahora se sobresee.

Como ya adelantamos en IUSPORT no había motivos jurídicos para sancionar al holandés dado que en sus declaraciones no atacaba al estamento arbitral sino que hablaba del instrumento del VAR.

Dice el Comité:

"Desde el punto de vista disciplinario-deportivo, el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF tipifica como infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, a través de cualquier medio, que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un leguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante".

"El Sr. Instructor en la propuesta de resolución, concluye que no se ha cometido en este caso esta infracción, interpretando que las declaraciones realizadas constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Asimismo señala que las declaraciones deben ser interpretadas en el contexto en que se realizan y que del conjunto de las críticas realizadas se desprende que las mismas tuvieron lugar en un tono educado y correcto, sin emplear hacia los integrantes del VAR un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante , debiendo aplicarse respecto a su intención el principio “in dubio pro reo”.

"Este Comité de Competición comparte esta conclusión, dando aquí por reproducidos y haciendo suyos, los argumentos del Sr. Instructor".

En base a ello, termina acordando "El sobreseimiento y correspondiente archivo de expediente extraordinario incoado a D. Ronald Koeman".