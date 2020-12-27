Ceferin reprocha a Florentino Pérez su egoísmo al defender la Superliga

El presidente de la UEFA afirma que es "el sueño de los últimos 30 años" de su homólogo del Madrid, asegurando que es alguien que "solo ve fútbol hoy, tal vez mañana, pero no va más allá".
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha respondido a Florentino Pérez tras sus últimas declaraciones sobre la posible creación de la Superliga. En una entrevista a un medio de su país, el esloveno ha sido contundente contra el presidente del Real Madrid.
