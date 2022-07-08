'Aíto' García Reneses, 75 años, dirigirá el Girona de Gasol en su debut en la ACB

El veterano Alejandro 'Aíto' García Reneses, de 75 años, será el técnico del Bàsquet Girona de Marc Gasol en el debut del equipo en la Liga Endesa, según confirmó este viernes el club catalán.

'Aíto', nacido en Madrid en 1946, cuenta con "con una amplia experiencia en el baloncesto estatal y europeo", reivindica la entidad gerundense en el comunicado oficial.

El nuevo técnico del Girona ha dirigido 1.077 encuentros en la ACB y ha entrenado al Barcelona (14 cursos), al Joventut de Badalona (7), al Unicaja Málaga (3), al CB Sevilla (2) y al Gran Canaria (2). Su último equipo fue el ALBA Berlín alemán (2017-2021), con el que ha competido en la Euroliga, ha ganado dos ligas y una Copa alemana.

En declaraciones distribuidas por el propio club, Aíto se mostró ilusionado con la propuesta del Girona para continuar entrenando "después de un año sabático".

"En estos momentos estoy pendiente de formar al mejor equipo que se pueda y trabajar con la mejor ilusión para mejorar a los jugadores y conseguir los mejores resultados", aseguró.

En este sentido, el presidente y jugador de la entidad, Marc Gasol, dijo estar "muy contento" por la decisión de 'Aíto' de sumarse al proyecto.