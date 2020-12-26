Neymar desata la indignación en Brasil por una fiesta con 500 invitados

Para evitar molestar a los vecinos, construyó una especie de discoteca subterránea con protección acústica en los aledaños de la mansión fluminense.
Neymar desató una ola de indignación en Brasil por promover una fiesta con centenares de invitados en plena pandemia de coronavirus, que ya deja más de 190.000 muertos en el país sudamericano, según reveló este sábado la prensa local.
El jugador del París Saint-Germain (PSG) recibió
