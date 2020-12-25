Jueves, 29 de Enero de 2026

Actualizada Jueves, 29 de Enero de 2026 a las 16:03:18 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Sanción peculiar al excapitán de Rusia, Shirokov, por agredir a un árbitro

EFE / IUSPORT Viernes, 25 de Diciembre de 2020

Los jueces declararon al excapitán de la selección rusa culpable de agredir a un árbitro durante un partido amistoso en agosto, golpearlo en la cara y luego patearlo.

El excapitán de la selección de fútbol de Rusia Roman Shirokov fue sentenciado este viernes a realizar 100 horas de servicio comunitario por agredir a un árbitro a principios de año.

Un tribunal de Moscú también multó al exfutbolista, de 39 años, según informó la agencia de noticias Interfax, aunq

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder