Sanción peculiar al excapitán de Rusia, Shirokov, por agredir a un árbitro

Los jueces declararon al excapitán de la selección rusa culpable de agredir a un árbitro durante un partido amistoso en agosto, golpearlo en la cara y luego patearlo.
El excapitán de la selección de fútbol de Rusia Roman Shirokov fue sentenciado este viernes a realizar 100 horas de servicio comunitario por agredir a un árbitro a principios de año.
Un tribunal de Moscú también multó al exfutbolista, de 39 años, según informó la agencia de noticias Interfax, aunq
