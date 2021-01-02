El PSG hace oficial la contratación de Mauricio Pochettino

Pochettino, que fue jugador del PSG entre 2001 y 2003, es conocedor de la liga francesa también por su paso por el Girondins de Burdeos.
El París Saint Germain (PSG) anunció oficialmente este sábado en Twitter el fichaje del argentino Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, cuatro días después de oficializarse la salida del alemán Thomas Tuchel.
En un comunicado, el club francés manifestó su satisfacción p
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.