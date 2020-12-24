Pochettino, favorito para suceder a Tuchel en el PSG

La destitución de Tuchel se ha tomado después de que el equipo acabara primero de su grupo en Liga de Campeones, donde se medirá en octavos de final al Barcelona, pero tras varios desencuentros con la directiva. Sin embargo, aún no han cerrado el finiquito, que rondaría los 7 millones, lo que explica que no se haya hecho oficial la designación de su sucesor
El argentino Mauricio Pochettino, que jugó en el PSG entre 2001 y 2003 y que no entrena desde hace un año, es el favorito para hacerse cargo del equipo, señalaron varios medios locales.
