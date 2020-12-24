La justicia suiza cuestiona al TAS y absuelve al nadador chino Sun Yang

El Tribunal Federal suizo anulÃ³ la suspensiÃ³n de ocho aÃ±os del nadador chino Sun YangÂ impuestaÂ por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que deberÃ¡ volver a estudiar el caso, indicÃ³ un comunicado de la mÃ¡xima instancia judicial del paÃ­s difundido este jueves.

El Tribunal Federal estimÃ