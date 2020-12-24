Miércoles, 28 de Enero de 2026

Actualizada Miércoles, 28 de Enero de 2026 a las 13:35:43 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El París Saint-Germain despide a Thomas Tuchel

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Jueves, 24 de Diciembre de 2020

La decisión se ha tomado pese a que el equipo acabó primero de su grupo en Liga de Campeones

 El París Saint-Germain anunció este jueves la destitución del entrenador Thomas Tuchel, a medio año de que terminara su última temporada de contrato con el club de la capital, según adelanto la web del diario L'Équipe.

La decisión se ha tomado después de que el equipo acabara primero de su grupo en

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder