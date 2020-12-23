Martes, 27 de Enero de 2026

Actualizada Martes, 27 de Enero de 2026 a las 11:28:44 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Laporta: "Situaciones como la de Heurtel no ayudan a la imagen del club"

EFE/Iusport EFE/Iusport Miércoles, 23 de Diciembre de 2020
F: JoanLaporta.catF: JoanLaporta.cat

El precandidato considera que con un presidente y una junta directiva el asunto "se hubiera atajado antes" de que se llegara al extremo de dejar al jugador en tierra

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha defendido este miércoles que "no ayudan a la imagen del club situaciones como la de Thomas Heurtel", después de que la entidad azulgrana no dejara subir al jugador al avión del equipo cuando descubrió que estaba negociando con el Real Madrid mientras fingía que lo hacía con el Fenerbahce.

"Creo que precisamente el Barça necesita un liderazgo fuerte e inminente por motivos como este. No tenemos tiempo que perder. Ahora mismo el club está sin presidente y sin junta directiva y suceden estas cosas", añadió Laporta en este sentido.

Aunque admitió que como no está dentro del club no conoce "a fondo las circunstancias concretas". De todas maneras, está seguro de que "es un tema que con un presidente con liderazgo ya se hubiera previsto y atajado antes". 

