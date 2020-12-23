Irene Lozano, contundente: "La Superliga dañaría al fútbol español y al europeo"

A preguntas de Gerardo Riquelme y Sergio Fernández en Marca, Irene Lozano se pronunció de esta forma sobre la Superliga:

"A falta de que haya un proyecto deportivo sobre la mesa, que creo que no lo hay (lo que hay hasta ahora son declaraciones en los medios de comunicación), creo que dañaría al fútbol español y al europeo. Es algo que hay que tomarse con muchísima cautela, que cualquier paso que se dé que favorezca a todos. Tenemos el ejemplo de ACB y la Euroliga, que no es precisamente un modelo de éxito. Son muchos intereses los que hay que conciliar en una competición, yo lo entiendo, y los clubes tienen intereses distintos, pero creo que hay algo que todo el mundo tiene claro en la Liga española (y por eso es una de las mejores del mundo), que es que hay que fabricar un buen producto que se llama competición. Y que tiene muchos ingredientes. Si se está haciendo bien y está funcionando bien yo creo que es mejor evitar lo que pueda dañar al fútbol español".

Sobre su incidencia en la cantera, Irene Lozano añadió:

"Claro es que hay una parte del fútbol que es muy visible: las estrellas está ahí y las vemos todos, pero hay otra parte sin la cual no se llega tan arriba. Y en el fútbol español es impresionante los millones de niños que juegan al fútbol cada domingo y los miles de clubes que hay. Pensar que todo eso se pueda desgajar de la guinda del pastel que es el fútbol profesional a mí me parece complicado. Aparte de que, socialmente, hay otra relación que es muy importante en términos humanos que es la de los aficionados con sus respectivos clubes. Eso también hay que cuidarlo. Y la labor social que hacen muchos de ellos. El fútbol es mucho más importante que un negocio".

40 de los 42 clubes profesionales están en contra de la Superliga

El presidente de LaLiga aseguró en una entrevista con 'Goal' que la mayoría de los clubes españoles, incluido el Atlético de Madrid, "está en contra de la Superliga" y que "en un análisis sosegado de la industria" también deberían no estar a favor Barcelona y Real Madrid. "LaLiga son 42 clubes y hay que ser legales con la institución.

No se puede estar en la Superliga y en LaLiga. Aquí hay 40 clubes contra la Superliga y si Madrid y Barça razonaran debidamente, estarían en contra de la Superliga. Seguro”, aseveró.

Como decía recientemente Axel Torres, si los grandes deciden romper con el sistema, deben romper con todas las consecuencias: quedarían fuera del fútbol con todo lo que ello conlleva.

Y añadía: Me he opuesto tantas veces a la Superliga Europea utilizando los mismos argumentos que ahorraré al lector un artículo repetido. Lo que trataré esta vez es la pretensión de los grandes clubes, con esa actitud magnánima del que te perdona la vida, de jugar al mismo tiempo dentro y fuera del sistema.

"Crearían su liga privada, exclusiva y cerrada pero no abandonarían las ligas nacionales", leímos en los varios artículos que se publicaron en la prensa tras la sorprendente confesión de Bartomeu. La frase conllevaba un mensaje implícito: "No os preocupéis, pobres mortales: vuestros equipitos seguirán gozando del placer de recibirnos una vez al año y justificar así su propia existencia". ¿Deberíamos celebrarlo? Mi opinión es que no. De hecho, no deberíamos permitirlo.

