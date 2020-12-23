La camiseta de Casillas en Sudáfrica 2010, el objeto más preciado en la subasta de AFE

La camiseta Iker Casillas en el Mundial de Sudáfrica 2010, con un precio de 1.850 euros, es el objeto más valorado al término de la primera fase de la subasta solidaria de la Fundación AFE para recaudar fondos en apoyo a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).



El segundo lugar es para una bolsa de palos de la Ryder Cup de José María Olazábal, valorada en 1.270€, y el tercero para una chaqueta que vistió la actriz Ester Expósito en la serie Élite, que alcanza los 1.100€, según confirmó el sindicato al iniciarse este miércoles la segunda fase de la iniciativa.



La misma contará con la participación de Koke Resurrección (capitán del Atlético de Madrid), Jenni Hermoso (Barcelona), el cómico y presentador David Broncano, el chef Dani García o el Villarreal, entre otros.



El club castellonense ha donado un lote de camisetas firmadas por gran parte de la primera plantilla para la subasta, a la que también se suman los futbolistas Lucas Pérez (Alavés) y Jaime Mata (Getafe), el tenista Pablo Andújar, el jugador de pádel Fernando Belasteguín y la exatleta Ruth Beitia.



La Gran Subasta Solidaria de la Fundación AFE está amadrinada por la jugadora Virginia Torrecilla y cuenta con la colaboración de futbolistas y personajes de otros ámbitos que donan objetos para recaudar fondos en apoyo de proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).



La iniciativa cerró ayer su fase inicial con un ritmo de pujas creciente en las últimas horas y en su segunda etapa se podrá pujar por los objetos hasta el martes 29 a las 20.00 horas a través de www.fundacionafe.com.



AFE recordó que la subasta se prolongará durante las próximas semanas, en las que se anunciarán de forma paulatina los objetos que entran y sus propietarios.



La jugadora del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla, que lucha contra un tumor cerebral y amadrina la iniciativa, agradeció a la Fundación AFE y a la Asociación Española Contra el Cáncer hacer posible la misma e invitó a todos a pujar porque "la investigación es vida".



Junto a Torrecilla han confirmado su participación en la subasta Silvia Meseguer, Alexia Putellas, Ivana Andrés, Iker Casillas, Iñaki Williams, Rafa Nadal, Ester Expósito, Ricardinho, Borja Iglesias, Jesús Navas, Felipe Reyes, José Luis Morales, Alejandro Valverde, Alex Dujshebaev, Damián Quintero, José María Olazábal, Willy Hernangómez, Joan Cañellas, Paquito Navarro, Pombo, Hugo Rama, Embarba, Yuri, Koke, David Broncano, Álex Baena, Bacca, Chukwueze, Coquelin, Juan Foyth, Iborra, Jaume Costa, Mario Gaspar, Moi Gómez, Paco Alcácer, Parejo, Pau Torres, Pedraza, Rubén Peña, Take Kubo, Trigueros, Dani García (chef), Lucas Pérez, Jaime Mata, Jenni Hermoso, Sergio Rico, Pablo Andújar, Fernando Belasteguin, Ruth Beitia, Cifuentes, Pulido, Juanma, Elady, Ángel Megías, Jordi Alba, José Luis Gayà, Mikel Merino, Lola Gallardo, Amanda Sampedro, Mono Burgos, Kolde (Dux), Hombres G, Víctor Díaz, Pita, Oier, Tomeu Nadal, Trejo, Zarfino, Álvaro Campos, Dani Carvajal, Marcos Llorente, Iker Muniain, Cristian Stuani, Laure, Leicy Santos, Pablo Sarabia, Mireia Belmonte, Almudena Cid, Irene Paredes, Verdú, Diego Conde, Andy y Arribas.