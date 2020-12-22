El Gobierno crea el Observatorio de Igualdad en el Deporte

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Observatorio de Igualdad en el Deporte, órgano que permitirá "hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de trato y de oportunidades y, en consecuencia, evaluar las políticas planeadas con este fin en el ámbito del deporte".



Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), con su creación se dispondrá de información "para adoptar las medidas adecuadas dirigidas a combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos del deporte".



Aprobado a propuesta del ministro de Cultura y Deporte y de la ministra de Igualdad, el Observatorio tiene naturaleza de órgano colegiado interministerial con carácter de grupo de trabajo, y se integra administrativamente en el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Consejo Superior de Deportes.



El Observatorio elaborará un informe anual sobre las actividades desarrolladas durante el año anterior, y en cuantas otras ocasiones lo considere oportuno quien ocupe su presidencia y este documento será publicado en la web del CSD para de garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.



El director general de Deportes será quien ostente la presidencia del mismo, que contará con dos vicepresidencias: la primera la ocupará la persona titular de la Subdirección General que asuma las competencias en materia de igualdad de género dentro del CSD y la segunda la persona designada en representación del ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.



También lo integrarán siete vocales en representación de los ministerios de asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Industria, Comercio y Turismo; Derechos Sociales y Agenda 2030; Ciencia e Innovación y Consumo, y dispondrá de una secretaría con voz pero sin voto



El CSD señaló que la constitución y funcionamiento del Observatorio no supondrá incremento de gasto público, y se atenderá con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a este organismo.