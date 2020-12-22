Valdano: "Lo que viene es un fútbol de superélite y eso deja víctimas como la Liga"

En relación al nuevo fútbol que ha anunciado Florentino Pérez en la Asamblea de socios compromisarios, que se concretaría en la llamada Superliga europea, Valdano considera que "sería complicado de analizar a fondo porque no sabemos cómo sería". A su juicio sería "el fútbol de la superélite".

"Eso irá marcando una diferencia cada día mayor con el fútbol pobre y acabará siendo imposible que se enfrenten los clubes pequeños con los grandes".

Para Valdano, "el fútbol se empezó a convertir en una gran industria; hay equipos que tienen como mercado al mundo y otros que tienen como mercado su ciudad".

Joaquín Maroto desveló ayer en AS los detalles de la futura Superliga. Los mejores equipos de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, han dado su visto bueno a la nueva competición que quieren poner en marcha en septiembre de 2022 y que replicará el modelo de la Euroliga de baloncesto, con partidos a ida y vuelta entre los 16-18 participantes y un play-off final en una sede única para decidir el campeón. El formato, ya ultimado, contempla una liga todos contra todos con 34 encuentros en la que los ocho mejores se disputarían el título final. Los clubes afiliados no dejarían sus campeonatos nacionales, que se seguirían disputando en cada país.

Maroto recuerda que el pasado 20 de julio se cumplieron 20 años de la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. Desde que ganó las elecciones del año 2000, en su cabeza siempre tuvo la idea de reforzar las competiciones europeas. Nada más llegar reactivó el G-8, un grupo de grandes clubes europeos unidos en torno a una idea, pero sin un liderazgo, concluye Maroto.