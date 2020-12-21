Fracasa el plan de Serra Ferrer para liderar una alternativa en el Betis

La plataforma 'Es posible otro Betis', cuya cabeza visible es el técnico mallorquín Lorenzo Serra Ferrer, no ha podido desbancar de la presidencia del club a Ángel Haro, que ha salvado con una exigua mayoría de alrededor del 55 % de los votos la junta general de accionistas de la entidad celebrada este lunes en el Benito Villamarín.



Serra Ferrer, propietario de alrededor del 1 % de las acciones y que fue vicepresidente a las órdenes de Haro hasta junio de 2018, se postuló junto a otros accionistas relevantes como alternativa a los actuales dirigentes del club, en el cargo desde hace cinco años, por la deriva negativa "en lo deportivo, lo económico y lo social" en la que consideran inmerso al Betis.



Así, 'Es posible otro Betis' logró recabar, en menos de dos semanas desde el anuncio de su candidatura, un número significativo de apoyos, alrededor del 45 % de las 85.073 acciones representadas en la junta, lo que produjo un rechazo inusitadamente alto al informe de gestión, a las cuentas del pasado ejercicio y al presupuesto de la temporada en curso.



Sin embargo, sus promotores comprobaron que la correlación de fuerzas seguía siendo favorable al actual consejo de administración, por lo que decidieron no proponer su cese a la asamblea, sino aprovechar sus acciones para pedir el ingreso en el órgano de gobierno de un miembro de su grupo, Pablo Martín Pelegrín.



Además, Haro ha propuesto y logrado la admisión de otro consejero de su confianza, el abogado y expresidente de la Fundación Heliópolis Ricardo Díaz, para suplir las bajas de Ramón Alarcón y Mariví López, quienes salen del consejo de administración para poder seguir ejerciendo un empleo remunerado en la entidad.