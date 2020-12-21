Tebas: "La Superliga es perfecta para arruinarse y cargarse a los aficionados"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que la Superliga "es perfecta para arruinarse y cargarse a los aficionados" y que es una pretensión clandestina y perjudicial para la industria del fútbol.



"Lo de la Superliga es clandestino. Sólo he visto a un presidente, Bartomeu, diez segundos hablar de eso. Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público. Es todo clandestino, escondidos y en el bar. No hay oficialidad. No me consta. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del fútbol, por muy buen empresario que puede ser, es porque no conoce el ámbito económico y jurídico de todo esto", comentó en una entrevista con 'Goal'.



"Se habla de ingresar más de mil millones o quinientos por temporada, pero esos 20 clubes ya están en otras ligas ya generan otro dinero en sus ligas pero la pregunta es ¿se van a ir de un lado a otro? ¿van a poner en riesgo dese dinero?”, se preguntó.



Tebas, así mismo, indicó que "no hay una entidad financiera que quiera que quiera financiar una competición, porque estarían financiando una guerra. Guerra con la FIFA, con la UEFA... imposible. "



"Es imposible sacar una competición nueva sin el consenso de estos organismos, se organizaría un jaleo tremendo. Ya estaban diciendo que habría Superliga para 2022 ¿Cómo va a ser eso? Es imposible. El encargado de filtrar se equivocó. Es inviable y a nivel comercial. La Superliga es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol”, argumentó.



Tebas apuntó que cuando Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona, se refirió a la Superliga, "fue una salida para desviar su peor día como presidente. El día que se tenía que ir, por no decir que lo echaban, quiso desviar la atención. Es lo más desafortunado que ha hecho como presidente".



Sobre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que en la Asamblea General del club del domingo señaló que "el fútbol necesita nuevas formas para ser más competitivos", aunque no llegó a nombrar la Superliga, comentó: "Dicen que es el que está detrás de todo esto, pero es un tema siempre clandestino, así que por eso yo no lo puedo saber. Intuyo que le gustan ese tipo de proyectos".



"Es un gran empresario de la construcción y un gran gestor del Real Madrid como club, pero no entiende lo de las grandes competiciones y lo de la Superliga y no entiende lo que eso generaría. Es un privilegiado empresarial, pero no lo considero un privilegiado en este sentido porque está leyendo mal los efectos negativos que la Superliga tendría sobre su club, que podría significar llevarles a la ruina", manifestó.



Tebas insistió en que "el camino para generar más recursos no es la Superliga". "Los dos primeros años igual no es un fracaso, pero sería arruinar las ligas nacionales, que son las que les han generado y generan. El que piense que la Superliga es compatible con las ligas nacionales, sea Florentino Pérez o quien sea, se equivoca", apostilló.



El presidente de LaLiga aseguró que la mayoría de los clubes españoles, incluido el Atlético de Madrid, "está en contra de la Superliga" y que "en un análisis sosegado de la industria" también deberían no estar a favor Barcelona y Real Madrid. "LaLiga son 42 clubes y hay que ser legales con la institución. No se puede estar en la Superliga y en LaLiga. Aquí hay 40 clubes contra la Superliga y si Madrid y Barça razonaran debidamente, estarían en contra de la Superliga. Seguro”, aseveró.



También dijo que según sus contactos "con clubes ingleses de los más grandes" estos son contrarios a la Superliga. Tienen la mejor competición y si este modelo de Premier funciona, si este modelo de Champions está funcionando ¿por qué hay que cambiar? Esto sería un riesgo. No podemos meternos en una guerra por este concepto. Los ingleses son la primera potencia económica futbolística y no quieren la Superliga.



Además señaló que "la UEFA está ideando un nuevo concepto de competición. Habrá que matizar qué clubes podrán acceder, qué listas de acceso habrá, es muy importante que todos los clubes tengan esperanza de poder jugar Champions. Se trata de no alterar líneas rojas y aunque hay posiciones que no puedo contar aquí, la UEFA está trabajando en un camino diferente, está hablando con las grandes ligas y va buscando un camino de mejorar. Yo soy partidario de no cambiar, pero si UEFA quiere reformar, puede hacer un producto competitivo".



No quiso adelantar nada en cuanto a un incremento de ingresos porque "depende del mercado" y "no es una paella para diez o veinte" sino "una tarta que crece poquito a poquito". "Veremos si el nuevo modelo de competición lo acepta el mercado como buen producto. Son cambios de formato que pueden ser arriesgados, pero sí lo que hará será equilibrar el sistema de ligas y la Champions. Los grandes clubes ya no son tan voraces con el tema del dinero. Si lo son, sólo trabajan para que sus jugadores se compren más Ferraris, Porsches o Lamborghini. No producen más riqueza para los clubes, sino para los jugadores. Eso ha calado en los grandes clubes”, aseguró.



Por otro lado, dijo que no estaban satisfechos en LaLiga de cómo se había cumplido el protocolo sanitario en los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en los que hubo público en las gradas y en algunos casos estuvo muy cerca de los jugadores, así como entiende que "no se ha respetado la distancia de seguridad en los palcos del fútbol español". "Estamos preocupados porque están surgiendo muchos positivos", sentenció.



"Los protocolos no están sólo para plasmarlos en un papel y leerlos, sino que deben servir para cumplirlos. Ahora es mucho más complicado acabar la temporada que el curso pasado. Fue mucho más fácil acabar la temporada de lo que será acabar bien esta. Ahora hay más riesgo de contacto que antes", indicó Tebas, quien añadió que todo el "esfuerzo que se ha hecho, no se ha visto en algunos partidos aplicando el protocolo en la Copa".