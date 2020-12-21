Polémica por una mano de Ramos en la que no se pitó penalti

El Real Madrid ganaba con apuros a un Eibar combativo por 1-2 en el minuto 81 cuando el balón colisiona en el codo de Sergio Ramos en el interior del área.

Los jugadores armeros pidieron penalti de inmediato pero el árbitro del encuentro, Munuera Montero, no vio ninguna acción punible, ni siquiera para acercarse al monitor del VAR.

Iturralde González opinó al respecto en la cadena Ser lo siguiente: "Para mí, por mi manera de entender el fútbol, la mano de Sergio Ramos no me parece penalti. Ahora, por menos que eso se han pitado penaltis este año".

La jugada

Tras un centro al área, en este caso al segundo palo, Muto cabeceó el balón con la intención de dejárselo a Kike García, en mejor posición para el remate. Sin embargo, el esférico no llegó a su destino debido a la intervención del camero, que en ese momento se daba la vuelta en el aire después de ver como el balón le superaba por alto.

Tras unos segundos de consulta con la sala VOR, el colegiado no necesitó acudir al monitor para determinar que la mano de Ramos era involuntaria y en una posición natural, ya que es la única manera de que esa acción no significara penalti a favor del Eibar.

Solventada la polémica, al menos en el verde, el conjunto blanco se llevó los tres puntos, finalmente por 1-3 con un gol de Lucas Vázquez en la última jugada del partido.

Mendilibar discrepa

No lo vio así el entrenador de los vascos, José Luis Mendilibar, que protestó airadamente la mano del defensa blanco. Munuera Montero se acercó a la banda para advertir al técnico, que en otras ocasiones ha expresado públicamente su descontento con el funcionamiento del VAR.

Mendilibar lamentó que ni el árbitro ni el VAR vieran un penalti que para él debió ser pitado y que era sancionable incluso para Sergio Ramos, quien dice lo comentó con otros jugadores en Ipurua, mientras que destacó la capacidad de reacción de su equipo en el 1-3 final ante el Real Madrid.

"Solo sé que en 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro, cuando en otras jugadas parecidas estás 3 minutos dando a las imágenes, lo habrá visto muy fácil el del VAR. A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo", dijo en rueda de prensa.

El técnico local fue contundente sobre la polémica ya en el tramo final, que se quedó sin señalar en una pena máxima reclamada por los locales por esa mano de Ramos tras un remate de Muto. Por lo demás, Mendilibar reconoció que el inicio del Madrid fue perfecto. "Al cuarto de hora he puesto a calentar un jugador porque creía que nos caían seis, lo han hecho perfecto", afirmó.

"Hemos sufrido y a mí me ha hecho dudar si era bueno jugar apretando arriba, poco a poco hemos ido mejorando, hemos robado algunos balones y ya ellos no estaban tan cómodos. El resto del partido hemos estado de tú a tú, hemos hecho un gol, hemos tenido alguna ocasión, también ellos, y hemos estado vivos hasta el último momento", añadió.

"Los jugadores son los primeros que están de acuerdo con la forma de jugar, de no echarse atrás, de apretar y presionar en campo contrario. Por eso las sensaciones son buenas y el pensamiento del jugador también es bueno", terminó.