Tebas responde a Florentino sobre la Superliga y las transmisiones

Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien este domingo en la Asamblea General de la entidad se refirió a la necesidad de hacer por una reforma urgente del fútbol para adaptarlo a los nuevos tiempos y ser más competitivos así como se quejó del trato que recibe su club en las retransmisiones televisivas.



"Creo que el presidente del @realmadrid anda muy despistado con el tema de la SUPERLIGA, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más 'objetivas'", publicó Tebas en sus redes sociales esta noche.



"Todos somos conscientes de la complejidad del momento y de las adversidades. Si ya era difícil mantener la competitividad, el impacto de la pandemia nos obligará a hacer una reflexión. La pandemia lo ha cambiado todo. Somos más vulnerables. El fútbol necesita nuevas formas para ser más competitivos", indicó Florentino Pérez, quien no obstante no nombró la Superliga europea.



Respecto a las transmisiones televisivas afirmó: "Hay veces que no repiten las jugadas que son muy importantes. Lo he dicho siempre. Que si los realizadores, que si los otros... todo el mundo ve que hay una gran diferencia, no sólo en la repetición de las imágenes, en las personas que hablan del partido".



"Y no son nunca favorables al Real Madrid. Nunca me he mojado, pero es la verdad, es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos", culminó.