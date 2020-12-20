Florentino Pérez: "La saturación del calendario afecta a las competiciones"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, abogó este domingo, durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios del club blanco, por una reforma urgente del fútbol para adaptarlo a los nuevos tiempos y ser más competitivos.

Pérez insistió en una nueva concepción de las competiciones que permitan aligerar la gran carga de partidos que afectan a la salud de los jugadores en forma de lesiones y que faciliten a los aficionados seguir los diferentes torneos. La creación de la SuperLiga Europea, sin nombrarla, flotó en el ambiente de la Asamblea.

"Todos somos conscientes de la complejidad del momento y de las adversidades. Si ya era difícil mantener la competitividad, el impacto de la pandemia nos obligará a hacer una reflexión. La pandemia lo ha cambiado todo. Somos más vulnerables. El fútbol necesita nuevas formas para ser más competitivos", dijo.

"Necesitamos nuevos cambios por el covid-19. El fútbol tiene que hacer frente a este nuevo tiempo y ahí estará el Real Madrid buscando siempre lo que debe ser prioritario, los intereses de los aficionados", declaró.

"Todo el mundo aboga por la reforma del panorama competitivo actual. Hay saturación del calendario que afecta negativamente a las competiciones y los aficionados tienen dificultades para identificarlas. Tienen consecuencia de salud para los jugadores que se lesionan. La reforma no puede esperar", agregó.

Además, recordó que el Real Madrid, desde 1902 siempre ha participado en todas las reformas de la historia del fútbol. Por eso, destacó que fue el único club que fundó la FIFA junto al resto de federaciones y también impulsó la creación de la Copa de Europa.

"Sin todos estos cambios el fútbol europeo no habría llegado a ser lo que es hoy. Los grandes clubes europeos tienen miles de millones de seguidores. Tenemos que afrontar un cambio. Las nuevas generaciones consumen más contenidos y nuestro deber es adaptarse para que el fútbol sea el contenido más demandado", señaló.

Para el presidente del Real Madrid, la reforma es un "desafío" ante el que hay que prepararse y recordó que después de vivir momentos muy "difíciles" el Real Madrid siempre ha salido adelante para ser "admirado".