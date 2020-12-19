Luis Suárez confiesa ante la Fiscalía italiana que le adelantaron el examen

El pasado 8 de diciembre se supo que la Fiscalía ha podido acceder a las preguntas que algunos profesores de la Universidad de Perugia enviaron a Suárez en los días previos al examen amañado, que tuvo lugar el 17 de septiembre.
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético Madrid, declaró este sábado en una vídeoconferencia ante los fiscales de Perugia (centro de Italia) que conocía con antelación las preguntas que recibiría el pasado 17 de septiembre, cuando superó el examen B1 de italiano previo a la consecución del pasap
