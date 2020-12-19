Denuncian al presidente del Extremadura por presunta agresión e insultos

El dueño de un establecimiento de hostelería de Almendralejo ha denunciado, ante la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, al presidente del Extremadura UD, Manuel Franganillo, por una presunta agresión e insultos, después de que el personal de la sala de copas le advirtiese en "numerosas ocasiones" de que debía llevar puesta la mascarilla.



Según Pedro Serrano, responsable de la Sala St Patrick, los hechos ocurrieron este viernes cuando Franganillo fue advertido por el personal de que sería invitado a abandonar la sala si no seguía las normas sanitarias.



En ese momento, relata el denunciante, el presidente del club almendralejense se dirigió a él profiriendo numerosos insultos y tras intentar tirarle "una mesa alta", lo que evitan parte de las personas que le acompañaban, cogió un jarrón de unos 75 centímetros de altura y se lo tiró "a la cara, impactando en el pómulo derecho", jarrón que "cae al suelo, destrozándolo por completo".



El empresario cuenta que tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Centro de Salud San José y posteriormente derivado al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, donde ha permanecido ingresado en observación hasta esta mañana. El pertinente parte de lesiones acompaña su denuncia.



Serrano lamenta estos hechos ocurridos en su local y hace un llamamiento a la responsabilidad de los clientes a la hora de permanecer en las instalaciones públicas.