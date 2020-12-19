La UEFA da ganador al Villarreal en el partido aplazado con el Qarabag

La UEFA ha informado este sábado que ha dado como ganador al Villarreal en el partido aplazado que los castellonenses no pudieron jugar frente al Qarabag azerbaiyano, en el partido que cerraba la fase de grupos de la Liga Europa.



El partido no se pudo disputar al tener el Qarabag muchos contagiados por la COVID-19, lo que le impedía contar con el número necesario de jugadores.



Ese partido estaba fijado para el pasado 10 de diciembre pero quedó suspendido a la espera de que se tomara una decisión definitiva.



El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, en base al Reglamento de la UEFA Europa League y al artículo 29 del su Reglamento Disciplinario, ha resuelto dar por perdido el partido al Qarabag por tres tantos a cero, al considerarlo responsable de la situación creada.



Con esta decisión, el equipo castellonense cierra esta fase de grupos con cinco victorias y un empate, lo que le hace sumar dieciséis puntos; a lo que se suma el haber ganado 570.000 euros más por la victoria de este último encuentro.