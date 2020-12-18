Xavi se desmarca de Víctor Font en las elecciones al Barça

El histórico jugador del Barça, y uno de los más grandes de España, Xavi Hernández, concedió una entrevista a El Periódico de Catalunya en la que habló sobre su figura en el entorno de las elecciones del club azulgrana.

Pese a haber ayudado al precandidato Víctor Font a diseñar su proyecto deportivo, el ex capitán del Barça dejó claro que en la ¡contienda electoral barcelonista no quiere decantarse por ningún precandidato.

Su declaración fue clara cuando le preguntaron por Víctor Font y Joan Laporta, dos de los aspirantes a la presidencia barcelonista. “Soy un activo del Barça y no quiero ser proactivo de ningún candidato. Tengo amistad con los dos y les deseo o mejor a los dos, les quiero mucho a ambos. Con Font he tenido mucha relación en los últimos cinco años, en los que hemos hablado del futuro del Barça y de sus necesidades a nivel deportivo. Y con Laporta, que no he sabido que se presentaba hasta hace poco, tenemos mucha sintonía. Ha sido el mejor presidente que he tenido en el Barça”.

Ambos candidatos están considerados como los más afines al sector independentista catalán, por lo que las declaraciones de Xavi hay que interpretarlas también en clave política.

De esta forma, Xavi despeja toda clase de dudas: no quiere influir en la elección del próximo presidente del Barça y por tanto no tomará partido de forma activa ni en la precampaña ni en la campaña electoral. Otra cosa será si le llama el presidente que salga elegido en las urnas el próximo 24 de enero.