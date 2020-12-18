Una futbolista de 19 años, nueva viceministra de deportes de Bolivia

La futbolista de 19 años Cielo Veizaga fue designada este jueves como viceministra de Deportes de Bolivia, un cargo que estuvo vacante por más de un mes desde el juramento del presidente boliviano, Luis Arce, y que los deportistas de alta competencia del país pedían ocupar.



El ministro de Salud y Deportes, Edgar Pozo, tomó posesión a la joven autoridad surgida del colectivo Deportistas por el Cambio que juró con la mano derecha en el pecho y el puño izquierdo en alto, una señal que identifica a los militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).



En su primer discurso, Veizaga resaltó que buscará trabajar "por las demandas de los deportistas de base" a los que dijo representar.



La nueva viceministra contó que proviene de una familia de "bajos recursos económicos" y que a los 10 años comenzó a jugar fútbol en la ciudad de Montero en Santa Cruz y que luego pasó a vivir en el trópico de Cochabamba donde hizo las armas para integrar selecciones nacionales juveniles.



Veizaga contó que su vida ha sido "muy golpeada" por "pensar diferente" y agradeció el apoyo de las Seis Federaciones del Trópico, una organización que aglutina a los productores de hojas de coca que preside el expresidente de Bolivia Evo Morales, que es uno de los principales bastiones políticos del MAS.



"El deporte es la mejor medicina frente a cualquier pandemia y la mejor receta para unificar un país", aseguró Veizaga en alusión al momento que atraviesa Bolivia que muestra signos de un rebrote de la covid-19 y la tensión social que se ha vivido durante este año.



La designación de la joven futbolista se produce tres días después de que los deportistas de élite de Bolivia inscritos en competiciones como los Juegos Olímpicos pidieran al presidente Luis Arce apresurar la designación de la cabeza del Viceministerio de Salud para afrontar competiciones futuras.



Veizaga asume el cargo del Viceministerio de Deportes que hasta hace poco fue un ministerio y que se fusionó con el de Salud por cuestiones de presupuesto durante el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez.



En su etapa de deportista, la ahora viceministra participó en varias competiciones internacionales en la categoría sub'20 y los Juegos Suramericanos Cochabamaba 2018.