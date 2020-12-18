Jueves, 22 de Enero de 2026

La decisión del TAS sobre Rusia enciende a la comunidad deportiva

EFE / IUSPORT Viernes, 18 de Diciembre de 2020

Los deportistas rusos podrán participar por tanto en los Juegos de Tokio 2020 y Pekín 2022 y en los campeonatos del mundo para los que se clasifiquen, disfrazados de "neutrales" al menos en las sedes deportivas oficiales.

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de reducir de cuatro a dos años y de matizar las sanciones al deporte ruso propuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha defraudado a la propia AMA

