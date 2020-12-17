LaLiga y ACB se reunirán con el CSD tras la Navidad para un posible regreso del público

Habrá que esperar a ver como evoluciona la pandemia para estudiar y determinar un regreso del público a los estadios. En la principal conclusión de la reunión que ha tenido lugar este jueves entre el CSD junto a la Liga de Fútbol Profesional y la liga ACB de baloncesto.

Un encuentro que la Secretaria de Estado, Irene Lozano, junto a Javier Tebas y Antonio Martín consideran como constructivo y donde han acordado varias puntos. Lo primero es lanzar un mensaje de prudencia antes de la Navidad, más teniendo en cuenta el peso que tiene el fútbol y baloncesto en toda la afición. Mensaje de prudencia y de quedarse en casa antes del comienzo de estas dos próximas semanas que pueden resultar claves. Y aquí el fútbol y baloncesto son un altavoz muy importante.

Segundo, y como consecuencia del primero, será a la vuelta de la Navidad, una vez se pueda analizar la incidencia de las fiestas,cuando las partes vuelvan a reunirse para una eventual vuelta de públicos a los estadios. En principio la fecha para este encuentro será el 15 de enero.

Javier Tebas, presidente de la Liga, es consciente que el COVID es un fenómeno "que no sabemos cómo va a impactar y que va a pasar en unos dias", y coincide en esperar a que pase la Navidad para tomar una decisión. "Será entonces cuando habrá que analizar la situación y adoptar una decisión". El presidente de la Liga ha reiterado que "sería una irresponsabilidad pensar que mañana puede haber público en los estadios". Primero hay que ver "cuando volvemos" y luego el "cómo se producirá ese regreso". Un regreso sobre el cual ya existe un borrador de protocolo en el cual están trabajando todas las partes.

Irene Lozano, Secretaria de Estado, ha anunciado que, una vez que se pueda ligar producir ese regreso, se hará de manera "asimétrica" en los estadios y pabellones de baloncesto. Pero para eso deberá aprobarse previamente por parte de los clubes. Es decir, que irá condicionado por la situación en cada una de las comunidades y la incidencia de la pandemia. Como ha reflejado la Secretaria de Estado no es una "situación estática". Además insiste Irene Lozano su postura firme que ese regreso se podrá "producir antes del final de la temporada".

Así pues habrá que esperar al 15 de enero, próxima fecha cuando se vuelvan a ver las partes y determinar entonces como se puede producir el regreso de las aficiones a los estadios del fútbol español y los pabellones de baloncesto.

Si todo avanza según lo previsto, en marzo podría volver el público a los estadios de Primera y Segunda División.