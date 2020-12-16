Pedro Sánchez se compromete a modernizar el sector deportivo de forma urgente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a "modernizar el sector deportivo español, adaptándolo a las nuevas realidades socioeconómicas", y a hacerlo "con medidas urgentes". "El Gobierno tiene claro que el deporte es un bien público que hace país. Hay que hacer un esfuerzo especial y lo hemos hecho con unos presupuestos que suponen la mayor inversión destinada al deporte en la historia de nuestra democracia", afirmó Sánchez durante la gala de fin de año del Comité Olímpico Español (COE).



Tras la incertidumbre de la pandemia, recordó, el Gobierno, "acompañado por el empuje de la Unión Europea", prevé destinar al deporte 251 millones en el próximo ejercicio.



Pedro Sánchez mostró su "admiración y agradecimiento" a los deportistas "por su comportamiento durante la pandemia", en un año "que nunca vamos a olvidar, particularmente duro para todos y también", dijo, para los atletas. "Gracias por mantener la antorcha encendida. No es fácil recuperarse de una desilusión así", apuntó sobre el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 hasta julio de 2021.



"El mundo del deporte volvió a dar una lección inolvidable a la sociedad española, con sus videos, sus mensajes, pidiendo que nos quedáramos en casa, proponiéndonos retos. Demostró que la prudencia, la pasión y la empatía son los mejores valores", indicó.



En la sede del COE, Sánchez recordó también que se ha reforzado "en un 400 %" su presupuesto y que el CSD cubrirá el 67 % de las becas ADO de preparación para los Juegos Olímpicos. "Frente a la incertidumbre que se deriva de esta pandemia, las instituciones públicas deben dar confianza y seguridad. La apuesta (por el deporte) es decidida", afirmó.



El presidente del Gobierno dijo que una de sus preocupaciones es la integración de los deportistas en la vida laboral "después y durante su vida competitiva" y agradeció al presidente del COE, Alejandro Blanco, su labor en este sentido, "uno de sus principales logros". En una gala dedicada a homenajear a las medallistas olímpicas españolas, Sánchez afirmó que "el pleno desarrollo del deporte femenino" es para su Gobierno un "objetivo de futuro".



Tras recordar al recientemente fallecido Juan de Dios Román, y unas palabras suyas sobre lo que se aprende en la adversidad, Pedro Sánchez afirmó: "Las mujeres ya lo han aprendido, no hace falta ninguna derrota más. Ahora les corresponde celebrar la victoria de la igualdad".