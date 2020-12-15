Laporta cuelga una pancarta gigante frente al estadio Bernabéu

La campaña del expresidente del Barcelona, Joan Laporta, uno de los aspirantes a presidir el club azulgrana a partir del 24 de enero, ha aterrizado este martes en Madrid con la colocación de una gigantesca pancarta con su lema electoral a 100 metros de distancia del estadio Santiago Bernabéu.



Se trata de una lona de cincuenta metros de altura, 20 de ancho y mil metros cuadrados, sobre fondo rojo, ubicada en el lateral de un bloque de pisos. En la misma se ve una imagen de Laporta con el lema de su campaña: "Laporta president, estimem al Barça" y el mensaje en español: "Ganas de volver a veros".



La lona se ha instalado en un edificio situado en la esquina del Paseo de la Habana con la calle Santiago Bernabéu, a poca distancia del estadio madridista.



La idea de dar visibilidad a la campaña lejos de Barcelona se debe a que por primera vez en la historia, las elecciones se celebrarán en diez sedes electorales (Camp Nou-Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Andorra la Vella) y una de ellas es Madrid.



El club tiene un censo aproximado de 110.00 socios con derecho a voto, de los que el 93% residen en Cataluña, un 4 por ciento en España y el resto en el extranjero.



Hasta la fecha, nueve socios barcelonistas: Víctor Font, Joan Laporta, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito, Emili Rousaud, Lluís Fernández-Alà, Jordi Farré y Pere Riera han anunciado su predisposición a presentarse a las elecciones.