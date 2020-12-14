Domingo, 18 de Enero de 2026

Actualizada Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 16:58:46 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Esta es la nueva regulación por embarazo y maternidad de la FIFA

Ramón Fuentes Ramón Fuentes Lunes, 14 de Diciembre de 2020
F: LaLigaF: LaLiga

Entrará en vigor el próximo 1 de enero y quedará recogida en el Reglamento sobre el Estatuto de transferencia de Jugadores. El descanso laboral será un mínimo de 14 semanas. Recibirán dos terceras partes del salario. El club deberá ofrecerle un sitio para poder dar el pecho o biberón a su hija una vez retomen la actividad

La nueva reglamentación recién aprobado por el consejo FIFA sobre el embarazo y la maternidad ya tienen fecha para su entrada en vigor. Será el próximo 1 de enero y quedará recogido en el Reglamento sobre el estatuto de Transferencia de Jugadores.

 

En el mismo van a inclui

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder