Esta es la nueva regulación por embarazo y maternidad de la FIFA

F: LaLiga
Entrará en vigor el próximo 1 de enero y quedará recogida en el Reglamento sobre el Estatuto de transferencia de Jugadores. El descanso laboral será un mínimo de 14 semanas. Recibirán dos terceras partes del salario. El club deberá ofrecerle un sitio para poder dar el pecho o biberón a su hija una vez retomen la actividad
La nueva reglamentación recién aprobado por el consejo FIFA sobre el embarazo y la maternidad ya tienen fecha para su entrada en vigor. Será el próximo 1 de enero y quedará recogido en el Reglamento sobre el estatuto de Transferencia de Jugadores.
En el mismo van a inclui
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.