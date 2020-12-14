La juez vuelve a alargar hasta enero el secreto de sumario del Barçagate

La juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decidido otro mes más, hasta el 10 de enero de 2021, el secreto de sumario del 'Barçagate' a pesar de que el Barcelona ya ha enviado toda la documentación requerida en junio, según pudo saber la Agencia EFE.



Esta es la cuarta prórroga del secreto de sumario del caso después de que se declarara por primera vez el 14 de julio de 2020. Ahora el motivo jurídico es que se están acabando los informes policiales, los cuales hasta ahora no habían podido darse por concluidos porque no se tenía toda la información y documentación procedente del club.



También falta por hacer alguna declaración testifical para contrastar datos e información y la prolongación del secreto de sumario permitirá, según la juez, que la misma no pueda ser contaminada ni deje de ser todo lo espontánea que debe ser.



El 'Barçagate' es el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a diferentes empresas que habrían llevado a cabo una estrategia de difamación, menosprecio y puesta en duda de diferentes actores contrarios a la gestión de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva.