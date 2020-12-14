Sábado, 17 de Enero de 2026

Actualizada Sábado, 17 de Enero de 2026 a las 11:06:44 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Muere de un disparo en una cacería el campeón de kickboxing Julián Lozano

REDACCIÓN IUSPORT REDACCIÓN IUSPORT Lunes, 14 de Diciembre de 2020

Julián Lozano, de 19 años, recibió un disparo en el abdomen en un accidente de caza, según informa La Vanguardia.

Julián Lozano, de tan solo 19 años, murió después de recibir un disparo en el abdomen durante una cacería. El joven, campeón de España de kickboxing y una de las grandes promesas nacionales, recibió un disparo fortuito que acabó con su vida en el paraje denominado Plaza de Armas en la localidad pacense de Valdehornillos.

 

El Club Deportivo Santa Amalia fue el encargado de informar de la pérdida y pronto llegaron las primeras reacciones. “El colectivo FEKM se suma a la gran pérdida del Kickboxing en general y de la federación extremeña en particular. Nuestro más sincero apoyo a familiares y amigos por esta pérdida», expresaba Cristo Gamero, presidente de la Federación Española”.

 

Según informa el Diario Hoy, el Ayuntamiento de Valdehornillos ha decretado tres días de luto oficial.

Quizá te pueda interesar...

Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder