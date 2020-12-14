Muere de un disparo en una cacería el campeón de kickboxing Julián Lozano

Julián Lozano, de tan solo 19 años, murió después de recibir un disparo en el abdomen durante una cacería. El joven, campeón de España de kickboxing y una de las grandes promesas nacionales, recibió un disparo fortuito que acabó con su vida en el paraje denominado Plaza de Armas en la localidad pacense de Valdehornillos.

El Club Deportivo Santa Amalia fue el encargado de informar de la pérdida y pronto llegaron las primeras reacciones. “El colectivo FEKM se suma a la gran pérdida del Kickboxing en general y de la federación extremeña en particular. Nuestro más sincero apoyo a familiares y amigos por esta pérdida», expresaba Cristo Gamero, presidente de la Federación Española”.

Según informa el Diario Hoy, el Ayuntamiento de Valdehornillos ha decretado tres días de luto oficial.